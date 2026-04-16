Главу российского "борделя" гимнасток наградили на международном уровне

Россиянка получила международное признание, несмотря на санкции

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер вошла в число почетных членов Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Именно она свела президента РФ Владимира Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой.

Винер получила международное признание

Ирина в 2025 году проиграла борьбу за власть Кабаевой

Винер якобы сводила российских гимнасток с влиятельными людьми

Соответствующий комментарий Винер оставила на своем telegram-канале. Она разделяет данное признание с Россией.

Дорогие друзья, быть включенной в число почетных членов Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) — для меня огромная честь и высокая оценка труда всей моей жизни. Я благодарна за признание, которое разделяю со своей страной и моими ученицами. Большое спасибо! Ирина Винер

Справка: Ирина Винер долгое время заправляла в российской художественной гимнастике, возглавляя Всероссийскую федерацию художественной гимнастики на протяжении 16 лет. Работала главным тренером сборной РФ. В начале 2025 года Алина Кабаева, ученица Винер, захватила власть в данной федерации, убрав Винер со всех постов.

На данный момент российская художественная гимнастика находится под санкциями из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Россиянки могут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе (без флага и гимна), не но в командных дисциплинах.

Напомним, бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике украинка Анна Ризатдинова рассказывала о "борделе российских гимнасток". За ним якобы следила именно Винер. Ирина является ярой путинисткой и бывшей женой миллиардера Алишера Усманова, однако это ей не помогло в борьбе с Кабаевой.