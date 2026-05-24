Усик — Верхувен: що нарахували судді (фото)

Судді були прихильні до українця

У суботу, 23 травня, в Єгипті відбувся великий вечір професійного боксу "Слава у Гізі". Український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) на фоні пірамід нокаутував нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена (1-1, 0 КО).

Що потрібно знати

Усик та Верхувен провели бій за правилами боксу

Поєдинок завершився у 11-му раунді

Суддівські записки нарахували перемогу Ріко на момент зупинки поєдинку

Поєдинок завершився достроковою перемогою Олександра у 11-му раунді. Проте, українець програвав на картках суддів на момент зупинки бою, повідомляє The Ring.

Після 10 раундів думки суддів розділилися:

95:95 — нічия

96:94 — на користь Верхувена

95:95 — нічия

Суддівські записки бою Усик — Верхувен/Фото: The Ring

Таким чином, навіть у разі продовження бою Олександр виграв би поєдинок, якби не опинився у нокдауні/нокауті у 12-й 3-хвилинці.

Усик захистив свої основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Ранній андеркард шоу "Слава в Гізі" порадував великою кількістю нокаутів. З дострокової перемоги стартував син великого єгипетського боксера, який двічі перемагав Усика. Крім того, "Малюк" із Саудівської Аравії вже в першому раунді поклав опонента на канвас, а "Бещадний" американець виправдав своє прізвисько, брутально нокаутувавши суперника. Головним розчаруванням стала поразка українця Даніеля Лапіна, який тричі опинявся у нокдауні після ударів "Пантери".

В основному карді визначився обов’язковий претендент на пояс IBF у надважкій вазі. Ним став кубинський гігант Френк Санчес, якому вдалося нокаутувати непереможного американця.