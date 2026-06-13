Гаряча дівчина Мудрика звела з розуму вболівальників на ЧС-2026 (фото)

Михайло на Мундіалі ще не світився

Американська актриса, співачка та інфлюєнсерка Джордін Джонс відвідала матч чемпіонату світу з футболу-2026 США — Парагвай (4:1). Дівчина, яка зустрічається з українським футболістом "Челсі" Михайлом Мудриком, своєю появою на Мундіалі викликала захоплення у мережі.

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Відповідні знімки Джордін опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Джонс загадково прокоментувала публікацію, поділившись кількома знімками, зробленими на трибунах.

***** #Чемпіонат світу. Джордін Джонс

Джордін Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones

Джордін Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones

Джордін Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones

Джордін Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones

Джордін Джонс/Фото: instagram.com/jordynjones

Фанати із захопленням сприйняли появу Джонс на Мундіалі. Користувачі засипали дівчину масою компліментів: "Приголомшливо красива", "Вогонь", "Дуже красива", "Неймовірна".

Нагадаємо, Мудрик провалив допінг-тест восени 2024 року. Вінгера було відсторонено від футболу через вживання забороненого мельдонію. "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами, після чого клуб та гравець зберігають мовчання. Ходили чутки, що в цьому інциденті причетна російська модель, якій приписували роман з українцем, щоправда, росіянка публічно спростувала це. Крім того, була версія про "мельдонієву" корову. У червні 2025 року ЗМІ розсекретили результати допінг-проби B Мудрика, а пізніше Футбольна асоціація Англії (FA) покарала гравця максимальним баном. Саме під час вимушеної паузи у кар’єрі українець закрутив роман з американською знаменитістю.

Зазначимо, ЧС-2026 проходить із низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.