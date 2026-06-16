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Трамп отримав цікавий футбольний подарунок на очах Зеленського (фото, відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп, Емманюель Макрон та Володимир Зеленський Новина оновлена 16 червня 2026, 12:45
Дональд Трамп, Емманюель Макрон та Володимир Зеленський. Фото Getty Images

Глава Білого дому отримав у подарунок іменну футболку збірної Німеччини

У вівторок, 16 червня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив подарунок президенту США Дональду Трампу. 14 червня главі Білого дому виповнилося 80 років.

Що потрібно знати

  • У Франції проходить саміт G7
  • Мерц зробив Трампу подарунок
  • Зеленський та інші політики розпочали зустріч у гарному настрої

Мерц вручив Трампу футболку збірної Німеччини із прізвищем президента США на спині. Це сталося перед робочою сесією на саміті Великої сімки в Евіан-ле-Бен (Франція), де також присутній президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Телеграф".

На футболці, подарованій Трампу, також можна помітити номер 47. Це, ймовірно, відсилка на те, що Дональд є 47-м президентом США. Політики посміхалися та сміялися під час вручення подарунка лідерові США.

Фрідріх Мерц вручив Дональду Трампу футболку збірної Німеччини
Фрідріх Мерц вручив Дональду Трампу футболку збірної Німеччини/Фото: Getty Images
Фрідріх Мерц вручив Дональду Трампу футболку збірної Німеччини
Фрідріх Мерц вручив Дональду Трампу футболку збірної Німеччини/Фото: Getty Images
Дональд Трамп, Емманюель Макрон та Володимир Зеленський
Дональд Трамп, Емманюель Макрон та Володимир Зеленський/Фото: Getty Images

Мерц, видно, вирішив зробити футбольний подарунок голові Білого дому, адже США приймають ЧС-2026 з футболу, а Трамп любить спорт, щоправда, все ж таки віддає перевагу єдиноборствам. На своє 80-річчя Трамп провів біля Білого дому турнір зі змішаних єдиноборств. Не обійшлося без конфузу – президент США кілька разів засинав під час шоу.

Зазначимо, ЧС-2026 проходить із низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру.

Теги:
#Футбол #Дональд Трамп #Володимир Зеленський #ЧС-2026 #Фрідріх Мерц