Трамп отримав цікавий футбольний подарунок на очах Зеленського (фото, відео)

Глава Білого дому отримав у подарунок іменну футболку збірної Німеччини

У вівторок, 16 червня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив подарунок президенту США Дональду Трампу. 14 червня главі Білого дому виповнилося 80 років.

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Мерц зробив Трампу подарунок

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Мерц вручив Трампу футболку збірної Німеччини із прізвищем президента США на спині. Це сталося перед робочою сесією на саміті Великої сімки в Евіан-ле-Бен (Франція), де також присутній президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Телеграф".

На футболці, подарованій Трампу, також можна помітити номер 47. Це, ймовірно, відсилка на те, що Дональд є 47-м президентом США. Політики посміхалися та сміялися під час вручення подарунка лідерові США.

Фрідріх Мерц вручив Дональду Трампу футболку збірної Німеччини/Фото: Getty Images

Фрідріх Мерц вручив Дональду Трампу футболку збірної Німеччини/Фото: Getty Images

Дональд Трамп, Емманюель Макрон та Володимир Зеленський/Фото: Getty Images

German Chancellor Friedrich Merz presented U.S. President Donald Trump with a jersey marked “47” during the G7 summit in Évian-les-Bains, symbolising his second term as the 47th President of the United States. The gesture added a notable moment to the leaders’ gathering in… pic.twitter.com/JWXp3NRSbG — APT News (@APT__News) June 16, 2026

Мерц, видно, вирішив зробити футбольний подарунок голові Білого дому, адже США приймають ЧС-2026 з футболу, а Трамп любить спорт, щоправда, все ж таки віддає перевагу єдиноборствам. На своє 80-річчя Трамп провів біля Білого дому турнір зі змішаних єдиноборств. Не обійшлося без конфузу – президент США кілька разів засинав під час шоу.

Зазначимо, ЧС-2026 проходить із низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі грають одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступні повний календар, розклад та відеоогляди всіх матчів турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру.