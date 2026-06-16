Трамп получил интересный футбольный подарок на глазах у Зеленского (фото, видео)
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Глава Белого дома получил в подарок именную футболку сборной Германии
Во вторник, 16 июня, канцлер Германии Фридрих Мерц сделал подарок президенту США Дональду Трампу. 14 июня главе Бело дома исполнилось 80 лет.
Что нужно знать
- Во Франции проходит саммит G7
- Мерц сделал Трампу подарок
- Зеленский и другие политики начали встречу в хорошем настроении
Мерц вручил Трампу футболку сборной Германии с фамилией президента США на спине. Это произошло перед рабочей сессией на саммите Большой семерки в Эвиан-ле-Бен (Франция), где также присутствует президент Украины Владимир Зеленский, сообщает "Телеграф".
Отметим, на футболке, подаренной Трампу, также можно заметить номер 47. Это, вероятно, отсылка на то, что Дональд является 47-м президентом США. Политики улыбались и смеялись во время вручения подарка лидеру США.
German Chancellor Friedrich Merz presented U.S. President Donald Trump with a jersey marked “47” during the G7 summit in Évian-les-Bains, symbolising his second term as the 47th President of the United States. The gesture added a notable moment to the leaders’ gathering in… pic.twitter.com/JWXp3NRSbG— APT News (@APT__News) June 16, 2026
Мерц, похоже, решил сделать футбольный подарок главе Белого дома, ведь США принимают ЧМ-2026 по футболу, а Трамп любит спорт, правда, все же отдает предпочтение единоборствам. На свое 80-летие Трамп провел возле Белого дома турнир по смешанным единоборствам. Не обошлось без конфуза — президент США несколько раз засыпал вовремя шоу.
Отметим, ЧМ-2026 проходит с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале играют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" доступны полный календарь, расписание и видеообзоры всех матчей турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира.