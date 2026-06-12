Екстрено викликали на ЧС-2026: гаряча дівчина футболіста показала зворушливий момент (відео)

Не було б щастя, та нещастя помогло

У четвер, 11 червня, стартував 23-й чемпіонат світу з футболу. Вже після початку Мундіалю центральний захисник "Тоттенгема" Маркос Сенесі отримав виклик до національної команди.

Що потрібно знати

Сенесі отримав виклик на Мундіаль через травму партнера

Дівчина футболіста поділилася зворушливим моментом

Келсі професійно займається футболом, а також підробляє моделлю

Дівчина новачка "Тоттенгема" Келсі Роуз-Боверс зняла довгоочікуваний дзвінок. Пара в цей момент відпочивала на острові Ібіца, проте тепер поїде на Мундіаль, повідомляє "Телеграф".

Додамо, що екстрений виклик у національну команду пов’язаний із травмою Леонардо Балерді. Зазначимо, Аргентина стартує на ЧС-2026 17 червня матчем проти Алжиру. На груповому етапі Мессі й Ко також зіграють проти Австрії та Йорданії.

До речі, 22-річна Келсі — професійна футболістка, виступає за "Борнмут", де раніше за чоловічу команду грав Леонардо. Дівчина поєднує кар’єру спортсменки з модельною діяльністю. Роуз-Боверс частенько публікує гарячі знімки для просування свого блогу в соцмережах.

Келсі Роуз-Боверс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Келсі Роуз-Боверс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Келсі Роуз-Боверс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Келсі Роуз-Боверс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Келсі Роуз-Боверс/Фото: instagram.com/_kelci.rose_

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.

Перед стартом Мундіалю пролунало кілька скандалів. Не обійшлося без російського сліду.