Екстрено викликали на ЧС-2026: гаряча дівчина футболіста показала зворушливий момент (відео)
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Не було б щастя, та нещастя помогло
У четвер, 11 червня, стартував 23-й чемпіонат світу з футболу. Вже після початку Мундіалю центральний захисник "Тоттенгема" Маркос Сенесі отримав виклик до національної команди.
Що потрібно знати
- Сенесі отримав виклик на Мундіаль через травму партнера
- Дівчина футболіста поділилася зворушливим моментом
- Келсі професійно займається футболом, а також підробляє моделлю
Дівчина новачка "Тоттенгема" Келсі Роуз-Боверс зняла довгоочікуваний дзвінок. Пара в цей момент відпочивала на острові Ібіца, проте тепер поїде на Мундіаль, повідомляє "Телеграф".
Додамо, що екстрений виклик у національну команду пов’язаний із травмою Леонардо Балерді. Зазначимо, Аргентина стартує на ЧС-2026 17 червня матчем проти Алжиру. На груповому етапі Мессі й Ко також зіграють проти Австрії та Йорданії.
До речі, 22-річна Келсі — професійна футболістка, виступає за "Борнмут", де раніше за чоловічу команду грав Леонардо. Дівчина поєднує кар’єру спортсменки з модельною діяльністю. Роуз-Боверс частенько публікує гарячі знімки для просування свого блогу в соцмережах.
Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.
Перед стартом Мундіалю пролунало кілька скандалів. Не обійшлося без російського сліду.