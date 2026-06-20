Туреччина на ЧС-2026 повторила сумну долю України (відео)

Турецька команда залишає Мундіаль достроково

У суботу, 20 червня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбулася чергова сенсація. "Золоте" покоління Туреччини провалилося на Мундіалі.

Що потрібно знати

Туреччина програла Парагваю на ЧС-2026

Турецька команда припинила боротьбу за плей-оф

Бебех провів українську паралель із вильотом турків на Мундіалі

У матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2026 турецькі футболісти програли Парагваю. Про це повідомляє "Телеграф".

Єдиний гол на 2-й хвилині зустрічі оформив Матіас Галарса. Парагвайський півзахисник вразив ворота Туреччини ударом з-за меж чужого штрафного майданчика. Наприкінці першого тайму нападник парагвайців Мігель Анхель Альмірон отримав пряму червону картку. Гравець побачив перед собою червоний колір за прикритий рот під час суперечки із суперником — це перше подібне вилучення в історії чемпіонатів світу за новим правилом.

Відеоогляд матчу Туреччина — Парагвай. Відео надане Megogo.

Зазначимо, журналіст Роман Бебех помітив схожість із вильотом Туреччини на ЧС-2026 та України — на Євро-2016. Обидві команди достроково припинили боротьбу за плей-оф після 2-го туру, обидві — не забили жодного гола, обидві вважалися збірними із зірковим поколінням футболістом. При цьому на цих турнірах із груп виходили 3 з 4 команд.

Тиск великих очікувань чи переоцінка власних сил: що стається не так з командами на великих турнірах в подібних випадках? Роман Бебех

Роман Бебех/Фото: instagram.com/roman_bebekh

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.