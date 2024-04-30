Чому не варто розряджати повністю телефон: три вагомих причини

Відмовитесь від цієї звички, і не доведеться щороку купувати новий смартфон

Сучасні телефони не можна повністю розряджати. Раніше ми писали, чому не треба залишати заряджений смартфон підключеним до розетки, а тепер повідомимо про наслідки розрядження гаджета до 0%.

Це погано впливає на стан акумулятора та інші компоненти телефону. Про це повідомляє Battery University.

Збереження стану батареї

Якщо регулярно розряджати смартфон до 0, то він буде відключатись. Це шкідливо для батареї. При регулярному розрядженні вона швидко деградує і в певний момент може просто припинити заряджатись.

Така практика є нормальною, бо пошкоджений акумулятор починає неправильно працювати. У цьому випадку з’являється ризик для інших компонентів гаджета. Тому при пошкодженнях батарея просто припиняє працювати.

Зменшення ризику перегріву

Чим довше підключений телефон до розетки ― тим вище ризик перегріву. Тому краще не розряджати смартфон.

Експерти радять ставити гаджет на зарядку вже за 20%. При цьому краще заряджати його до показника в 80% і не вище.

Висока температура небезпечна для смартфона. Вона пошкоджує батарею та інші компоненти.

Економія електроенергії

Повністю розряджений телефон вимагає значно більше енергії, бо знову треба "включити" батарею. Тому краще слідкувати за станом заряду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як швидко зарядити телефон. 5 порад допоможуть зробити це швидко та безпечно.