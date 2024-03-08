Український всюдихід зніметься в голлівудському блокбастері з зірковим актором

Для цього чотириколісного монстра це буде дебют на екрані

Український супервсюдихід Sherp візьме участь у четвертій частині голлівудського фільму "Погані хлопці". Зазначимо, що там головну роль зіграє зірковий актор — Вілл Сміт.

Про те, що Sherp буде присутній у кінострічці стало відомо з посту Сміта, який він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Зазначається, що вже два цих всюдиходи привезли на знімальний майданчик.

Для Sherp це буде дебют на великому екрані. До цього він він знімався лише у телешоу та відеокліпі Каньє Веста.

Фільм "Погані хлопці-4" вийде на екрани 7 липня. Як і раніше, напарником Вілла Сміта у ньому буде Мартін Лоуренс. У фільмі буде чимало погонь та екзотичних авто. Зокрема, головні герої використовуватимуть Porsche 911 та Jaguar XJR.

Додамо, Sherp оснащується чотирициліндровим 1,5-літровим дизельним двигуном потужністю 44,3 кінські сили, який працює з 5-ступінчастою механічною коробкою передач. Привід передається на всі колеса. Компактний 3,4-метровий Sherp має величезні колеса низького тиску, а його кліренс становить 600 мм. Український всюдихід здатен розвивати 45 км/год по суші і 6 км/год — по воді.

Всюдихід, який отримав алюмінієвий кузов, важить 1 300 кг, а вантажопідйомність – 1 тонна. Витрата пального – 2-3 літри на годину на будь-якому типі грунту. Він може долати перешкоди висотою до 50 см. Sherp використовує ДСНС України, також всюдихід активно експортують. Ціна на Sherp, який випускається від 2015 року, починається від 90 тисяч доларів.

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