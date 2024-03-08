Украинский вездеход снимется в голливудском блокбастере со звездным актером

Для четырехколесного монстра это будет дебют на экране

Украинский супервездеход Sherp примет участие в четвертой части голливудского фильма "Плохие парни". Отметим, что там главную роль сыграет звездный актер – Уилл Смит.

О том, что Sherp будет присутствовать в киноленте, стало известно с поста Смита, который он опубликовал на своей странице в Instagram. Отмечается, что уже два этих вездехода привезли на съемочную площадку.

Для Sherp это будет дебют на большом экране. До этого он снимался только в телешоу и видеоклипе Канье Веста.

Фильм "Плохие парни-4" выйдет на экраны 7 июля. По-прежнему напарником Уилла Смита в нем будет Мартин Лоуренс. В фильме будет немало погонь и экзотических автомобилей. В частности, главные герои будут использовать Porsche 911 и Jaguar XJR.

Добавим, Sherp оснащается четырехцилиндровым 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 44,3 лошадиные силы, работающим с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод передается на все колеса. Компактный 3,4-метровый Sherp имеет большие колеса низкого давления, а его клиренс составляет 600 мм. Украинский вездеход способен развивать 45 км/ч по суше и 6 км/ч – по воде.

Вездеход, получивший алюминиевый кузов, весит 1300 кг, а грузоподъемность – 1 тонна. Расход топлива – 2-3 литра в час на любом типе грунта. Он может преодолевать препятствия высотой до 50 см. Sherp использует ГСЧС Украины, также вездеход активно экспортируется. Цена на Sherp, выпускаемую с 2015 года, начинается от 90 тысяч долларов.

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