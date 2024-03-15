Состояние "сел и полетел"? В Сети шутят из-за продажи вертолета

Больше всего людей интересует, можно ли на него установить самонаводящиеся ракеты.

На украинском онлайн авторынке можно увидеть много интересных транспортных средств. Это и тюнингованные "горбатые запорожцы", и наголову разбитые спорткары, за которые владельцы желают получить много тысяч долларов. А теперь — и вертолеты.

В частности, недавно в Киеве выставили на продажу вертолет Agusta Bell 412 EFR. Его продают за сумасшедшие деньги – 1 млн 600 тысяч евро. Соответствующее объявление размещено на инстаграм-странице autobazar_ua1.

"Продам вертолет АВ412, налет 6800 часов, стоимость 1600000 евро. При необходимости можем установить дополнительное оборудование, авионику, переоборудование салона", — говорится в сообщении.

Agusta Bell 412: Технические характеристики

Agusta Bell 412 – это двухмоторный универсальный вертолет среднего размера, первоначально изготовленный компанией Bell Helicopter Textron, а позже компанией Leonardo (ранее Finmeccanica) после приобретения AgustaWestland.

Рассказываем о ключевых характеристиках Agusta Bell 412. Работает вертолет от одного турбовального двигателя Pratt & Whitney Canada PT6T-3D и может перевозить до 14 пассажиров или груз.

Максимальная скорость: до 259 км/ч. Потолок обслуживания: до 3810м.

Agusta Bell 412 EFR (Emergency Floatation Retrofit) является модификацией базового вертолета Bell 412, производимого совместно итальянской компанией Leonardo (ранее AgustaWestland) и американской Bell Helicopter. Эта версия специально разработана с учетом потребностей для использования в чрезвычайных ситуациях и поисково-спасательных операциях.

Agusta Bell 412 EFR отличается от базовой модели возможностью экстренного плавания, обеспечиваемого специальными плавучими шаровыми поплавками, прикрепляемыми к фюзеляжу вертолета. Это позволяет вертолету безопасно садиться на воду в случае аварии или необходимости эвакуации на воде.

Кроме того, Agusta Bell 412 EFR обладает улучшенной системой навигации и коммуникации, которая помогает в проведении эффективных поисково-спасательных операций. Вертолет оснащен современными радио и навигационными системами, облегчающими координацию операций и общение со связанными сторонами. Он может оказаться очень полезным в украинских реалиях. Впрочем, в соцсетях начали шутить из-за его продажи.

"Какой привод?"- спрашивает пользователь соцсетей. "Верхний", — отвечают ему. "Торг у лопасти присутствует" и в том духе. Больше – на снимках.

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