У Литві конфіскували перше авто на номерах РФ: прикордонники розповіли, що зроблять із ним

Власникам автомобілів із російською реєстрацією давали час виправити ситуацію

У Литві на кордоні з Білоруссю вперше затримали автомобіль Audi Q7 на російських номерах після набрання чинності нових обмежень. Його конфіскували та передадуть на потреби України.

Про це повідомили у пресслужбі литовської митниці. Російське авто було затримано 11 березня близько 23:00 у пункті пропуску М’ядинінкай.

Водій іномарки виявився громадянином Молдови, а їхав із Литви до Білорусі. Прикордонники з’ясували, що саме авто зареєстроване на громадянку Росії. Чоловік заявив, що нічого не чув про нові обмеження, але йому все одно виписали протокол про адміністративне правопорушення. Сам транспортний засіб вартістю 41 690 євро було конфісковано. Скоріш за все, його передадуть Україні, додали у пресслужбі литовської митниці.

Нагадаємо, що з 11 березня 2024 року Литва ввела обмеження для власників автомобілів із російською реєстрацією. На території країни вони підлягають відповідальності за ст. 515 Кодексу про адміністративні правопорушення з конфіскацією та накладенням штрафу. Усі власники таких авто мали до 11 березня поточного року залишити територію Литви та Євросоюзу, або ж зареєструвати авто у Литві.

У митниці Литви додали, що у 2023 році Україні було передано в якості гуманітарної допомоги 124 автомобілі, а у 2022 – 64 автомобілі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що країни G7 досі не можуть дійти єдиної думки щодо конфіскації активів Росії. Вони заявляють, що не бачать достатніх підстав для цього.