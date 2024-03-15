Презентований новий електрокросовер Skoda із запасом ходу в понад 400 км: яка його ціна (відео)

Його вихід на ринок відбудеться 2025 року

Компанія Skoda офіційно презентувала новий електричний кросовер Skoda. Зазначимо, спочатку передбачалося, що Skoda покаже новий компактний кросовер під назвою Elroq, який стане зеленою альтернативою Karoq. Утім, виробник вирішив зробити сюрприз своїм шанувальникам.

Про вихід нової моделі йдеться на офіційному сайті чеського автовиробника. Skoda Epiq є дуже компактним автомобілем довжиною 4,1 метри.

Що являє собою Skoda Epiq

Модель побудована на спрощеній електричній платформі MEB Entry, яку також використовуватиме наступник Volkswagen Polo. Epiq відрізняється стильним дизайном з різкими рубаними лініями та гранями, незабарвленими пластиковими елементами на кузові та оригінальною формою світлодіодною оптикою.

Електрокросовер Skoda Epiq

Що стосується салону цього електрокросовера, то в його оснащення увійшла цифрова панель приладів і мультимедійна система з великим екраном. Є слот для бездротової зарядки смартфона та широкий список систем допомоги водієві. Оздоблення виконано з високоміцної тканини, а як акценти використані вставки оранжевого кольору.

Салон Skoda Epiq

Заявлено, що компактна модель матиме великий 490-літровий багажник. Пробіг Skoda Epiq, своєю чергою, дорівнюватиме понад 400 км. Щодо технічних характеристик, то це поки залишається в таємниці. Відомо лише, що він буде з переднім привідом.

Вихід на ринок Skoda Epiq відбудеться 2025 року. Його ціна становитиме 27 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" розповіда про те, що на український ринок вийшли бюджетні моделі Skoda. Ці автомобілі отримали суттєву модернізацію, оновившись зовні та всередині.