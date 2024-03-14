Новий недорогий електрокросовер Skoda вперше показали зсередини (фото)

Уже 15 березня відбудеться його офіційна презентація

Компанія Skoda вперше розсекретила салон нового та водночас бюджетного електричного кросовера Elroq. Зазначимо, цю модель розпочнуть виробляти наприкінці 2024 року.

Відповідну світлину з інтер'єром цієї моделі опублікував чеський автовиробник на офіційному сайті. Зображення затемнили, щоб не демонструвати дрібні деталі та зберегти інтригу.

Який вигляд має салон Skoda Elroq

Акцент зробили на великому екрані мультимедійної системи, невеликому дисплеї цифрового щитка приладів та фоновому підсвічуванні. Також можна побачити двоспицеве кермо та поличку з бездротовою зарядкою для смартфонів. Так, нова модель стане наступником Skoda Karoq. Кросовер довжиною близько 4,5 м отримає просторий салон та широкі функціональні можливості. Дизайн виконають у стилі сучасних концептів компанії, якими вона натякала на нову модель.

Салон нового електрокросовера Skoda Elroq

Презентація нового недорого електрокросовера Skoda Elroq відбудеться 15 березня. Його виробництво планується розпочати наприкінці 2024 року, а на ринок він може вийти на початку 2025-го. Модель орієнтують на сучасних покупців.

Електрокросовер Skoda Elroq збудують на модульній платформі МЕВ, як і його старшого брата Enyaq iV. Вона дозволяє створювати електрокари із заднім та повним приводом потужністю від 150 до 340 кінських сил. Запас ходу авто може сягати 550 км. Щодо вартості, то вона становитиме близько 25 тисяч євро.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Skoda Elroq уперше показали на відео. У лінійці чеського автовиробника новинка перебуватиме нижче електричного кросовера Skoda Enyaq і виявиться доступнішим. Згадану модель найближчим часом також чекає на оновлення.