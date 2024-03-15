Представлен новый электрокроссовер Skoda с запасом хода более чем в 400 км: какова его цена (видео)

Его выход на рынок состоится в 2025 году

Компания Skoda официально представила новый электрический кроссовер Skoda. Отметим, изначально предполагалось, что Skoda покажет новый компактный кроссовер под названием Elroq, который станет зеленой альтернативой Karoq. Впрочем, производитель решил преподнести сюрприз своим поклонникам.

О выходе новой модели говорится на официальном сайте чешского автопроизводителя. Skoda Epiq представляет собой очень компактный автомобиль длиной 4,1 метра.

Что представляет собой Skoda Epiq

Модель построена на упрощенной электрической платформе MEB Entry, которую также будет использовать преемник Volkswagen Polo. Epiq отличается стильным дизайном с резкими рублеными линиями и гранями, неокрашенными пластиковыми элементами на кузове и оригинальной формой светодиодной оптики.

Электрокроссовер Skoda Epiq

Что касается салона этого электрокроссовера, то в его оснащение вошла цифровая приборная панель и мультимедийная система с большим экраном. Есть слот для беспроводной зарядки смартфона и обширный список систем помощи водителю. Отделка выполнена из высокопрочной ткани, а в качестве акцентов использованы вставки оранжевого цвета.

Салон Skoda Epiq

Заявлено, что компактная модель будет иметь большой 490-литровый багажник. Пробег Skoda Epiq, в свою очередь, будет равен более 400 км. Относительно технических характеристик это пока остается в тайне. Известно только, что он будет с передним приводом.

Выход на рынок Skoda Epiq состоится в 2025 году. Его цена составит 27 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывает о том, что на украинский рынок вышли бюджетные модели Skoda. Эти автомобили получили существенную модернизацию, обновившись снаружи и внутри.