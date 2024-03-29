Дід-вандал жорстко розправився з неправильно припаркованими авто у Тернополі: він може сісти на 3 роки

Схоже, власникам потрібно буде перефарбовувати свої авто

У Тернополі орудував дідусь-вандал. Він жорстко розправлявся з авто, які, на його думку, припарковані не правильно.

Транспортні засоби стояли у дворах житлових будинків. Вранці власники з жахом помічали, що лакофарбове покриття пошкоджено. Про це розповідають у пресслужбі Тернопільської області.

Перші повідомлення на лінію "102" почали надходити у середині березня. Власники авто повідомляли, що невідомі облили їхні авто кислотою. Працівники правоохоронних органів провели першочергові слідчі дії на місці подій.

Було зафіксовано пошкодження чотирьох автомобілів. Усі випадки скоєння цього злочину були зафіксовані неподалік один від одного, в одному зі спальних районів Тернополі. І усі — вночі. Поліцейські виявили на кузові автомобілів залишки речовини, схожої на кислоту. Сума збитків — значна, близько 20 тисяч гривень у кожному випадку.

Провівши оперативно-розшукові заходи, співробітники поліції встановили, що до усіх випадків причетний 64-річний чоловік, мешканець обласного центру. Оперативники провели обшук у квартирі, і виявили близько трьох літрів різних речовин. Серед них, ймовірно, була кислота, якою він обливав авто.

За свої нічні пригоди дідусь може сісти у в’язницю на три роки, адже санкція за ч.1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах), передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, що в Одесі жорстко покарали водія, який припаркував своє авто просто на виїзді. Лобове скло обклеїли засобами гігієни і розбили на кузові кілька яєць.