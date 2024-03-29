Дед-вандал жестко расправился с неправильно припаркованными авто в Тернополе: он может сесть на 3 года

Похоже, владельцам нужно будет перекрашивать свои авто

В Тернополе орудовал дедушка-вандал. Он жестко расправлялся с автомобилями, которые, по его мнению, припаркованы неправильно.

Транспортные средства стояли во дворах жилых домов. Утром владельцы с ужасом замечали, что лакокрасочное покрытие повреждено. Об этом рассказывают в пресс-службе Тернопольской области.

Первые сообщения на линию "102" начали поступать в середине марта. Владельцы авто сообщали, что неизвестные облили их авто кислотой. Сотрудники правоохранительных органов провели первоочередные следственные действия на месте событий.

Были зафиксированы повреждения четырех автомобилей. Все случаи совершения этого преступления были зафиксированы недалеко друг от друга, в одном из спальных районов Тернополя. И все – ночью. Полицейские обнаружили на кузове автомобилей остатки вещества, похожего на кислоту. Сумма ущерба — внушительная, около 20 тысяч гривен в каждом случае.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники полиции установили, что ко всем случаям причастен 64-летний мужчина, житель областного центра. Оперативники провели обыск в квартире и обнаружили около трех литров разных веществ. Среди них, вероятно, была кислота, которой он обливал машины.

За свои ночные происшествия дедушка может сесть в тюрьму на три года, ведь санкция по ч.1 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее вред в больших размерах), предусматривает наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, что в Одессе жестоко наказали водителя, припарковавшего свой автомобиль прямо на выезде. Лобовое стекло оклеили средствами гигиены и разбили на кузове несколько яиц.