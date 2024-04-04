Як розпізнати неадеквата на дорозі: цей метод точно видасть нахабу

Йдеться не лише про тих, хто обливає пішоходів водою з калюжі чи ігнорує правила дорожнього руху.

Мало хто знає, але їдучи дорогою, можна на 99% вгадати, що перед вами неадекват або, як кажуть у народі, "бидло". Від таких водіїв, які поважають лише себе, потрібно триматись якнайдалі, щоб не отримати проблем чи не потрапити у ДТП.

Звісно, такі "симптоми" можна зустріти і в нормальних водіїв, проте частіше за все вони вказують на те, що з характером у цієї людини не все добре.

Бредові наклейки на авто

Це перша ознака, яка вказує на неадекватність водія. Звісно, не йдеться про надписи в адресу російського президента чи, наприклад, патріотичні наліпки на кшталт козака з люлькою чи українського стяга. Мова йде про наклейки типу "Обганяй! Хтось чекає на твої нирки" або "Ти вибач, якщо що…", "Я дівчинка, мені можна".

Багато іграшок, прапорів та інших зайвих речей на приладовій панелі

Багато водіїв намагаються прикрасити своє авто різними іграшками, прапорцями та іншими речами, надмірна кількість яких може заважати видимості і просто виглядає не дуже акуратно.

Ігнорує подвійну суцільну смугу і об’їжджає затори по обочині чи тротуарі

Під час руху автохама вирахувати легко. Він зважає лише на свій комфорт, особливо, якщо "дуже треба" швидко проїхати. Такі водії виїжджають на зустрічну через подвійну суцільну, об’їжджають затор з правого боку, рухаються у смузі громадського транспорту і так далі. Зокрема, нещодавно схожий випадок трапився у Києві — водій Ford, рухаючись крайньою правою смугою (призначеною для громадського транспорту), чомусь вирішив повернути вліво, незважаючи на потік машин у смугах зліва. У результаті — 3 розбиті авто і 2 протоколи за порушення правил дорожнього руху. На щастя, ніхто не постраждав.

Тотальне тонування і підсвітка всюди, де можна

Якщо колись неадекватів за кермом видавали сабвуфери, почеплені на капот чи у багажнику, то зараз апогеєм колгоспного стилю є невдалий тюнінг. Це можуть бути суцільно чорні вікна на дешевих авто, різні решітки на них, підсвітка під днищем авто, ксенон, антикрила тощо. І, звісно, вії, приклеєні на фари авто, але це більше стосується авто, які належать жінкам.

Як себе вести з бидлом на дорозі?

Є таке правило, яке не вчать в автошколі, але воно є популярним у народі. Називається воно правилом трьох "Д" — дай дорогу дурню. Словом, краще триматись від таких водіїв якомога далі.

Про дешевий тюнінг "Телеграф" розповідав раніше. Краще не робити так, адже виглядає це просто потворно.