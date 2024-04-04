Как распознать неадеквата на дороге: этот метод точно выдаст наглеца

Речь идет не только о тех, кто обливает пешеходов водой из лужи или игнорирует правила дорожного движения.

Мало кто знает, но во время езды можно на 99% угадать, что перед вами неадекват или, как говорят в народе, "быдло". От таких водителей, которые уважают только себя, нужно держаться подальше, чтобы не получить проблем или не попасть в ДТП.

Конечно, такие "симптомы" иногда встречаются и у нормальных водителей, однако чаще всего они указывают, что с характером у этого человека не все хорошо.

Бредовые наклейки на авто

Это первый признак, указывающий на неадекватность водителя. Конечно, речь не идет о надписях в адрес российского президента или, например, патриотических наклейках типа казака с трубкой или украинского флага. Речь идет о наклейках типа "Обгоняй! Кто-то ждет твоих почек" или "Ты извини, если че…", "Я девочка, мне можно".

Многие игрушки, флаги и другие лишние вещи на приборной панели

Многие водители пытаются украсить свой автомобиль разными игрушками, флажками и другими вещами, чрезмерное количество которых может мешать видимости и просто выглядит не очень аккуратно.

Игнорирует двойную сплошную полосу и объезжает пробки по обочине или тротуару

При движении автохама вычислить легко. Он учитывает лишь свой комфорт, особенно, если "очень надо" быстро проехать. Такие водители выезжают на встречную через двойную сплошную, объезжают пробку с правой стороны, двигаются в полосе общественного транспорта и так далее. В частности, недавно подобный случай произошел в Киеве — водитель Ford, двигаясь по крайней правой полосе (предназначенной для общественного транспорта), почему-то решил повернуть влево, несмотря на поток машин в полосах слева. В результате — 3 разбитых автомобиля и 2 протокола за нарушение правил дорожного движения. К счастью, никто не пострадал.

Тотальная тонировка и подсветка повсюду, где можно

Если когда-то неадекватов за рулем выдавали сабвуфера, нацепленные на капот или в багажнике, то сейчас апогеем колхозного стиля является неудачный тюнинг. Это могут быть сплошь черные окна на дешевых авто, разные решетки на них, подсветка под днищем авто, ксенон, антикрылья и т.д. И, конечно, ресницы, приклеенные на фары авто, но это больше касается авто, принадлежащих женщинам.

Как себя вести с быдлом на дороге?

Есть такое правило, которое не учат в автошколе, но оно популярно в народе. Называется оно правилом трех "Д" — дай дорогую дураку. Словом, лучше держаться от таких водителей как можно дальше.

О дешевом тюнинге "Телеграф" рассказывал раньше. Лучше не делать так, ведь выглядит это просто безобразно.