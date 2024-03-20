Польські фермери "взяли в заручники" пасажирський транспорт з України: ситуація з протестами загострюється

Учасники акцій протесту не пропускатимуть і легкові автомобілі

Ситуація на польсько-українському кордоні продовжує залишатися напруженою. Так, стало відомо, що протестувальники, які сьогодні вдень, 20 березня, обмежували рух пасажирських автобусів, збираються повністю заблокувати пункт пропуску "Медика-Шегині".

Про це повідомляє Держприкордонслужба України у своєму Telegram. Зазначається, що пропуск вантажівок і автобусів буде зупинено орієнтовно до 20:00.

"Увага, за інформацією від польських прикордонників, орієнтовно до 20:00 пропуск вантажівок і автобусів буде повністю призупинено", — йдеться в повідомленні служби.

Крім того, повідомляє відомство, учасники акцій протесту не пропускатимуть і легкові автомобілі. Однак для даної категорії транспорту, на суміжній стороні, є можливість об’їзду мітингувальників.

На ситуацію з блокуванням пасажирського транспорту вже відреагував віцепрем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Відповідний допис він зробив у мережі X (Twitter).

"Менш як 10 днів тому польська поліція розповідала, що пасажирські автобуси перетинають кордон без перешкод. Що ми бачимо сьогодні? Страйкарі блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика"… Чому ви це допускаєте? Чи повинні люди бути заручниками політичних протистоянь цивілізованої країни? — звернувся Кубраков до міністра внутрішніх справ Польщі.

Разом з тим, у Держприкордонслужбі просять громадян врахувати ситуацію під час планування поїздок через кордон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що польські мітингувальники, 11 березня, нібито зупиняють українські автобуси та утримують пасажирів. Про це писав віцепрем'єр Кубраков у мережі X. Того ж дня, поліція Польщі, а також речниця польського МВС, швидко відреагували на повідомлення та спростували його. Чи буде реакція Польщі такою ж швидкою, як і минулого разу — наразі невідомо.

Зауважимо, що нині по всій Польщі тривають протести. Польські фермери погрожують заблокувати всю країну. Так, згідно з офіційним повідомленням польскої поліції, 20 березня по всій країні було анонсовано 580 акцій протесту, в яких, за оцінками, взяли участь майже 70 000 осіб.

Як повідомляв "Телеграф", через польську блокаду кордону, Україна лише в березні може втратити 6,5 млрд грн. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.