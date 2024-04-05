Є у багатьох водіїв: чи передбачений штраф за тріщину на лобовому склі авто

Поліція може зупинити навіть, коли пошкодження скла невелике

У деяких водіїв на автомобілі інколи можна побачити певні пошкодження скла. Це може бути тріщина або скол. Як наслідок, працівники поліції можуть через це зупинити машину.

"Телеграф" розповідає, чи може бути виписаний штраф за тріщину на автомобілі. Одразу зазначимо, що існують випадки, коли правоохоронні органи зупиняли транспортний засіб навіть із невеличким пошкодженням скла.

Чи є штраф за тріщину на лобовому склі авто

Так, правоохоронні органи штрафують згідно зі статтею 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за керування транспортним засобом, який має технічні несправності, що забороняють його експлуатацію. Сума штрафу складає 340 грн.

Утім, чи законний такий штраф? Задля цього треба звернутися до Державних стандартів України (ДСТУ), в яких говориться, що "На вітровому склі колісних транспортних засобів не дозволені сколи або тріщини в зоні роботи склоочисників". Попри це, подібні пошкодження не належать до технічної несправності автомобіля. Тобто наявність цього пошкодження скла свідчить про його дефект, а не технічну несправність автомобіля.

Таким чином, штраф за тріщини на лобовому склі є незаконним. Він підлягають оскарженню, яке потім може допогти скасувати вам його.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, у яких випадках можна уникнути штрафу за перетин подвійної суцільної. На жаль, але це порушення є дуже популярним.