Штрафу можна уникнути? Що робити, якщо в авто немає денних ходових вогнів

Потрібно звикнути до нових правил, які почали діяти з 1 травня

Зміни у правилах дорожнього руху в Україні завжди викликають певні питання серед водіїв. Однією з таких змін є обов’язкове використання ближнього світла фар за межами населених пунктів, яке стало актуальним з 1 травня. Нововведення може здатися не зовсім зручним, воно спрямоване на поліпшення умов та забезпечення безпеки для всіх учасників дорожнього руху. Доведено, що воно зменшує кількість аварій на 5-15%.

Це рішення спрямоване на наближення українських стандартів до європейських норм. Проте виникає питання, що робити, якщо ваш автомобіль не оснащений денними ходовими вогнями? Не можна ігнорувати це питання, адже відповідно до нових правил, водії мають увімкнути ближнє світло фар, якщо в автомобілі немає денних ходових вогнів. Уникнути штрафу в будь-якому випадку не вдасться.

Але є деякі можливості налаштувати ваш автомобіль таким чином, щоб уникнути проблем. Багато автомобілів мають функцію автоматичного увімкнення денних ходових вогнів разом із запуском двигуна. Для активації цієї функції зазвичай потрібно перевірити налаштування електронної системи автомобіля і знайти пункт, що відповідає за денні ходові вогні. Зазвичай ця інформація міститься в інструкції з експлуатації.

Денні ходові вогні чи ближнє світло фар: що обрати

Вибір між ближнім світлом і денними ходовими вогнями за межами міста удень може залежати від кількох чинників, включаючи погодні умови, стан дороги та рекомендації виробника автомобіля.

Зазвичай, у ясну погоду на добре освітленій дорозі можна використовувати денні ходові вогні. Вони сприяють кращій видимості вашого автомобіля для інших водіїв та пішоходів, що збільшує рівень безпеки на дорозі.

Якщо порівнювати цих 2 види засобів для освітлення, у денний час краще використовувати денні ходові вогні, адже вони затрачають менше енергії, спричиняють менше навантаження на генератор, і їх не потрібно так часто міняти як лампи ближнього світла. А ще — денні ходові вогні можуть вмикатись автоматично, а ближнє світло фар — лише вручну.

Проте, якщо погодні умови несприятливі (наприклад, дощ або туман), або якщо дорога погано освітлена, краще скористатися ближнім світлом фар. Воно допоможе покращити видимість перед вами та сприятиме попередженню можливих аварій. Також можна використовувати протитуманні фари, але лише додатково. Вони не замінюють світло фар.

Раніше "Телеграф" писав, що українських водіїв в Польщі штрафують на 800 злотих. Про цей нюанс мало хто знає.