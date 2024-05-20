Зачем на боковые зеркала наносят вертикальную полосу: 4 неочевидних плюса

Вертикальная полоса на боковом зеркале автомобиля – это не просто деталь дизайна

Многие замечали вертикальную полосу на боковом зеркале своего авто, обычно в виде тёмной пунктирной или сплошной линии. Чаще всего ее наносят на левом зеркале. Но не все знают, зачем она нужна.

Боковые зеркала заднего вида помогают водителю видеть, что происходит вокруг машины. Но иногда в зеркала не видно некоторые области, называемые "мертвыми зонами". Вертикальная полоса на боковом зеркале делает вождение безопаснее.

Меньше мертвых зон

Полоса показывает, где зеркало меняет форму. Обычная часть показывает, что происходит сзади, а часть за полосой — что происходит сбоку. Это помогает водителю видеть больше и уменьшить мертвые зоны.

Лучше видны соседние машины

Полоса на зеркале помогает водителю понять, какие зоны он видит. Центральная часть зеркала показывает пространство прямо позади машины, а боковая часть, отделенная полосой, показывает то, что находится сбоку и дальше Это полезно, чтобы видеть машины на соседних полосах и не попадать в аварии.

Безопаснее перестраиваться

Когда водитель перестраивается, важно видеть машины сбоку. Полоса помогает лучше видеть их и оценивать расстояние до них, что делает маневр безопаснее.

Легче оценивать расстояние

Полоса и асферическое зеркало помогают водителю понимать, насколько далеко находятся другие машины и объекты. Это особенно полезно при парковке и в плотном потоке машин. Правильное восприятие расстояния помогает избегать столкновений.

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