Салон вигорів вщент: на Тернопільщині згорів преміальний електрокар Jaguar

Jaguar I-Pace нового покоління може коштувати близько 3 млн гривень

Електрокари щодня стають все більш популярними. І навіть у маленьких селах можна зустріти недешеві транспортні засоби з електричною силовою установкою. На жаль, деколи з різних причин вони спалахують.

Преміальний електрокар Jaguar I-Pace згорів на Тернопільщині вранці 19 березня. Про це розповіли у пресслужбі ДСНС у Тернопільській області.

Як видно на фото, це електрокар Jaguar I-Pace. Ймовірно, електромобіль перебував на зарядці вночі, а раннім ранком — о 05:45 — він спалахнув. Наразі не відомо, яка причина займання, її ще встановлюють. Салон згорів повністю.

Jaguar I-Pace — це повністю електричний кросовер від британського виробника автомобілів Jaguar. Він має два електромотори, що забезпечують повний привід на всі колеса, а також хороший запас ходу та спортивні характеристики. Нещодавно один із таких помітили у Тернополі. Нова модель 2023 року випуску може коштувати близько 3 мільйонів гривень.

Чому загоряються електрокари

Електрокари можуть загорятися з різних причин, таких як коротке замикання, проблеми з батареєю або електричною системою, перегрів або пошкодження компонентів. Хоча інциденти цього типу відбуваються рідше, ніж у випадку автомобілів з ДВЗ, в Україні було зареєстровано уже кілька випадків загоряння електрокарів.

Раніше "Телеграф" писав про новий електрокар Skoda із запасом ходу в понад 400 км. Skoda Epiq є дуже компактним автомобілем довжиною 4,1 метра.