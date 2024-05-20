Не тільки через гострі предмети на дорозі: чому раптово лопається шина і як цього не допустити

Коли шина лопається на ходу, це не найпростіша ситуація на дорозі

Водити машину – це не лише задоволення, а й серйозна відповідальність. Уявіть собі: ви в дорозі, насолоджуючись поїздкою, коли раптом лопається шина.

Цей несподіваний інцидент може лякати, але правильна реакція та знання основних правил поведінки допоможуть зробити ситуацію більш контрольованою та безпечною. Проте, перш за все, шинам потрібна регулярна перевірка та правильне обслуговування.

Чи може шина луснути на ходу?

Так, шина може луснути під час руху, і трапляється це не так вже й рідко. Удари об гостре, наприклад, каміння, металеві уламки або бордюри можуть призвести до пошкоджень шини, і в підсумку вона вибухне під час руху. Зношування також веде до зниження її міцності та збільшує ймовірність пошкоджень, особливо на високих швидкостях.

Але дуже важливо стежити за тиском у колесах. Занадто накачані шини можуть перегріватися і, зрештою, вибухати. Особливо якщо авто перевантажено. Але й недостатній тиск у шинах може призводити до зносу та пошкодження боковин, що також спричинить розрив.

Що робити, якщо шина лопнула на ходу

Перше та основне – не панікуйте. Зберігайте спокій та зосередьтеся на тому, що вам потрібно безпечно загальмувати. Коли шина лопнула, автомобілем керувати складніше. Намагайтеся тримати кермо міцно та поступово знизити швидкість. Пам’ятайте, що різке гальмування може призвести до втрати контролю за автомобілем.

Увімкніть аварійну сигналізацію, щоб попередити інших водіїв про проблему. Спробуйте доїхати до узбіччя, не зупиняйтеся на проїжджій частині, якщо це можливо. Тепер потрібно зняти пошкоджене колесо й оглянути нішу та днище автомобіля. Це важливо, тому що шматки гуми можуть пошкодити гальмівний шланг, гальмівні трубки або бензопровід.

Якщо пошкоджень не виявлено, можна встановити запасне колесо. Не забудьте також перевірити решту шин на предмет пошкоджень.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна зберігати шини на дисках одна на одну. Під тиском верхніх шин нижні деформуються та втрачають форму.