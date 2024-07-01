Авто юнака врізалось в дерево: у жахливій ДТП у Тернополі загинула 16-річна дівчина (фото)

Автомобіль зім’яло просто вщент

Уночі у Тернополі сталась жахлива дорожньо-транспортна подія. Унаслідок зіткнення авто з деревом є загиблі та поранені.

На жаль, страшна аварія відібрала життя 16-річної дівчини. Автомобіль, який зніс огорожу, а потім врізався в дерево, зазнав сильних механічних ушкоджень. Про це розповіли у пресслужбі ГУНП у Тернопільській області.

За попередньою інформацією, за кермом перебував 20-річний водій Mercedes-Benz. Він не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. 16-річна дівчинка загинула на місці, а ще четверо людей доставили до лікарні. У них всіх — травми різного ступеня важкості. У водія відібрали кров для проведення експертизи на стан сп’яніння.

За попередньою кваліфікацією, причиною ДТП стало порушення правил безпеки дорожнього руху. Відкрито кримінальну справу за частиною 2 статті 286. Винуватцю аварії загрожує тюремний строк на термін до 8 років.

Як передає кореспондент "Телеграфу", перехрестя вулиць Тролейбусної та Бережанської у Тернополі — одне з найаварійніших. Тут часто стаються ДТП, у тому числі — з летальними наслідками.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що фура на швидкості знесла маршрутку, повну пасажирів. У Кривому Розі сталась страшна ДТП.