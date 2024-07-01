Автомобиль юноши врезался в дерево: в ужасном ДТП в Тернополе погибла 16-летняя девушка (фото)

Автомобиль смяло просто дотла

Ночью в Тернополе произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения авто с деревом есть погибшие и пострадавшие.

К сожалению, страшная авария отняла жизнь 16-летней девушки. Автомобиль, снесший ограждение, а затем врезавшийся в дерево, получил сильные механические повреждения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУНП в Тернопольской области.

По предварительной информации, за рулем находился 20-летний водитель Mercedes-Benz. Он не справился с управлением и въехал в дерево. 16-летняя девочка погибла на месте, а еще четыре человека доставили в больницу. У них всех – травмы разной степени тяжести. У водителя отобрали кровь для проведения экспертизы на состояние опьянения.

По предварительной квалификации причиной ДТП стало нарушение правил безопасности дорожного движения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286. Виновнику аварии грозит тюремный срок сроком до 8 лет.

Как передает корреспондент "Телеграфа", перекресток улиц Троллейбусной и Бережанской в Тернополе — один из самых аварийных. Здесь часто происходят ДТП, в том числе с летальными последствиями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что фура на скорости снесла маршрутку, полную пассажиров. В Кривом Роге произошло страшное ДТП.