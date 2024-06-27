Не зробив це перед пішохідним - отримав штраф: в Україні водіїв масово карають на 340 грн

Штраф не великий, проте все одно не приємно

Кожен пішохід хоч раз у житті опинявся в ситуації, коли автомобіль не зупинився перед "зеброю". Таке нехтування правилами дуже дратує, але й може призвести до трагічних наслідків. До того ; мало хто з водіїв знає, що в Україні щодня карають за такі порушення.

Штраф за ненадання пріоритету пішоходам на пішохідному переході складає 340 гривень. Нещодавно на Рівненщині стався показовий випадок: 63-річний водій проігнорував пішохідний перехід і поплатився за це. Поліцейський офіцер Вараської територіальної громади виявив таке порушення і виписав штраф. Про це розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Рівненщини.

Поліція Рівненщини наводить тривожну статистику: за п'ять місяців цього року в області сталося 96 ДТП за участю пішоходів. Наслідки вражають: 75 осіб отримали травми, а 19 — загинули. Ці цифри яскраво демонструють, чому так важливо дотримуватися правил.

Згідно з частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за ненадання переваги пішоходам на переходах передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Ця сума може здатися невеликою, але вона покликана нагадати водіям про їхню відповідальність на дорозі.

Пам'ятайте: пішохідний перехід — це не місце для перевірки реакції пішоходів. Зменшуйте швидкість, наближаючись до "зебри", і будьте готові зупинитися. Ваша уважність може зберегти комусь життя.

А ви знали, що в деяких країнах Європи штрафи за подібні порушення можуть сягати кількох сотень євро? Україна поки що більш лояльна до водіїв, але це не привід нехтувати правилами.

Раніше "Телеграф" писав, що у правилах дорожнього руху є 1 виняток, коли можна перетинати подвійну суцільну смугу. Штрафувати не мають права.