У Медведчука можуть забрати автомобілі, яхту та інше: який ще транспорт є у кума Путіна (фото)

Третина багатства Медведчука — транспорт

Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду про націоналізацію активів Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. До стягнення заявлено значний обсяг майна, включаючи транспортні засоби, нерухомість, корпоративні права та цінності.

"Телеграф" вирішив розповісти, якими ще транспортними засобами володіють Віктор Медведчук та Оксана Марченко. А тут, повірте, багато цікавого.

Ще у 2021 році Медведчук посідав 10-те місце у сотні найбагатших українців. Третя частина його статків — це персональний транспорт. Яхти, літаки, і, звісно ж, автомобілі.

Транспорт Медведчука: все, що про нього відомо

Медведчук володіє 24 автомобілями. Серед них є дуже дорогі та середні за вартістю. Виділяються, зокрема, Mercedes-Maybach S650 2019 року — це флагманська модель Mercedes-Benz, символ розкоші та статусу. Автомобіль оснащений 6,0-літровим V12 двигуном потужністю 630 к.с., що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,7 секунди. Салон оздоблений найкращими матеріалами, включно зі шкірою наппа та дерев'яними вставками. Раніше це авто оцінювалось у 24 мільйони гривень.

Mercedes-Benz S500 4MATIC 2014 року — броньований автомобіль представницького класу. Оснащений системою повного приводу 4MATIC, що забезпечує відмінну керованість у будь-яких умовах. Цікаво, що цей автомобіль після накладення арешту таємничо зник. Машину оголосили в розшук.

Mercedes-Benz G-Class (Гелендваген) — легендарний позашляховик, відомий своєю надійністю та прохідністю. Цей автомобіль у 2019 році став учасником курйозного випадку, коли був викрадений і розбитий працівником автомийки. Як повідомлялось тоді, п’яний працівник автомийки вирішив покататись автомобілем, який нібито залишила Оксана Марченко.

Повітряні судна

Літак Gulfstream G650 — один з найдорожчих і найпрестижніших бізнес-джетів у світі. Має дальність польоту до 12,964 км і може розвивати швидкість до 956 км/год. Салон літака може бути налаштований для комфортного розміщення до 19 пасажирів.

Літак Dassault Falcon 900EX — трьохдвигунний бізнес-джет французького виробництва. Відомий своєю економічністю та можливістю використовувати короткі злітно-посадкові смуги. Має дальність польоту до 8,334 км і може перевозити до 14 пасажирів. Таких у Медведчука є два.

Гвинтокрил Bell-427 — легкий двомоторний вертоліт, здатний перевозити до 7 пасажирів. Використовується як для бізнес-перевезень, так і для медичної евакуації. Має максимальну швидкість 251 км/год і дальність польоту до 716 км.

Водний транспорт

Яхта Royal Romance — розкішна мега-яхта довжиною 92,5 метри. Побудована у 2015 році голландською компанією Feadship. Має шість палуб, басейн, спа-центр, кінотеатр і може розмістити до 14 гостей у семи каютах.

Прогулянкове судно Azimut benetti spa "Романс 1" — італійська яхта преміум-класу. Хоча точна модель не вказана, яхти Azimut відомі своїм елегантним дизайном, високою якістю виконання та передовими технологіями.

Раніше "Телеграф" писав про автомобілі "легітімного" екс-президента України Віктора Януковича. Втікач полюбляв раритети та елітні Mercedes.