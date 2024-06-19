Квадроцикли та баггі Медведчука йдуть з молотка: АРМА продовжує розпродавати активи кума Путіна

Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило про майбутні торги

Україна продовжує розпродаж майна одіозного політика Віктора Медведчука. Цього разу під молоток підуть його квадроцикли та баггі. Схоже, кум Путіна любив екстремальні розваги на природі.

Такі лоти легше підготувати до продажу, на відміну від нерухомості чи великих активів. А тому агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило, що найближчим часом відбудеться аукціон, на якому будуть продані:

два квадроцикли Bombardier;

баггі Traxter.

Квадроцикли Bombardier та баггі Traxter належать до преміум-сегменту і є дорогими моделями для активного відпочинку та розваг. Такі транспортні засоби мають популярність серед заможних людей, які полюбляють екстремальні види спорту та пригоди на природі.

Торги організує переможець конкурсного відбору – компанія "Тендер Онлайн". Продаж пройде на майданчику Прозорро.

Майно Медведчука, що також пішло з молотка

Квадроцикли та баггі – далеко не перші активи Медведчука, що потрапляють під державний молоток. Раніше Україна вже продала його розкішну яхту Royal Romance, елітний Maybach та колекцію годинників.

Паралельно АРМА реалізує й інше арештоване майно колаборанта — комп'ютерну техніку, лісоматеріали, сільгосппродукцію та мінеральні ресурси. Лише за перші 5 місяців 2024 року від продажу активів Медведчука та інших фігурантів держбюджет поповнився на 103,6 млн грн. Схоже, колишній соратник Путіна ще довго годуватиме український бюджет своїми статками, нажитими невідомо яким чином.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЄС запровадив санкції проти Медведчука. під роздачу потрапив і один із його топ-пропагандистів.