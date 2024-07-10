У Медведчука могут забрать автомобили, яхту и прочее: какой еще транспорт есть у кума Путина (фото)

Треть богатства Медведчука — транспорт

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о национализации активов Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. К взысканию заявлен значительный объем имущества, включая транспортные средства, недвижимость, корпоративные права и ценности.

Телеграф решил рассказать, какими еще транспортными средствами владеют Виктор Медведчук и Оксана Марченко. А здесь, поверьте, много интересного.

Еще в 2021 году Медведчук занимал 10 место в сотне самых богатых украинцев. Третья часть его состояния – это персональный транспорт. Яхты, самолеты и, конечно же, автомобили.

Транспорт Медведчука: все, что о нем известно

Медведчук владеет 24 автомобилями. Среди них очень дорогие и средние по стоимости. Выделяются, в частности, Mercedes-Maybach S650 2019 года – это флагманская модель Mercedes-Benz, символ роскоши и статуса. Автомобиль оснащен 6,0-литровым V12 двигателем мощностью 630 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,7 секунды. Салон оформлен лучшими материалами, включая кожу наппа и деревянные вставки. Ранее этот автомобиль оценивался в 24 миллиона гривен.

Mercedes-Benz S500 4MATIC 2014 года – бронированный автомобиль представительского класса. Оснащен системой полного привода 4MATIC, что обеспечивает отличную управляемость в любых условиях. Интересно, что этот автомобиль после наложения ареста таинственно исчез. Машину объявили в розыск.

Mercedes-Benz G-Class (Гелендваген) – легендарный внедорожник, известный своей надежностью и проходимостью. Этот автомобиль в 2019 году стал участником курьезного случая, когда был угнан и разбит работником автомойки. Как сообщалось тогда, пьяный работник автомойки решил покататься на автомобиле, который якобы оставила Оксана Марченко.

Воздушные суда

Самолет Gulfstream G650 – один из самых дорогих и престижных бизнес-джетов в мире. Имеет дальность полета до 12964 км и может развивать скорость до 956 км/ч. Салон самолета может быть сконфигурирован для комфортного размещения до 19 пассажиров.

Самолет Dassault Falcon 900EX – трехдвигательный бизнес-джет французского производства. Известен своей экономичностью и возможностью использовать короткие взлетно-посадочные полосы. Имеет дальность полета до 8334 км и может перевозить до 14 пассажиров. Таких у Медведчука целых два.

Вертолет Bell-427 – легкий двухмоторный вертолет, способный перевозить до 7 пассажиров. Используется как для бизнес-перевозок, так и для медицинской эвакуации. Имеет максимальную скорость 251 км/ч и дальность полета до 716 км.

Водный транспорт

Яхта Royal Romance – роскошная мега-яхта длиной 92,5 метра. Построена в 2015 году голландской компанией Feadship. Имеет шесть палуб, бассейн, спа-центр, кинотеатр и может разместить до 14 гостей в семи каютах.

Прогулочное судно Azimut benetti spa "Романс 1" — итальянская яхта премиум-класса. Хотя точная модель не указана, яхты Azimut известны своим элегантным дизайном, высоким качеством исполнения и передовыми технологиями.

Ранее "Телеграф" писал об автомобилях "легитимного" экс-президента Украины Виктора Януковича. Беглец любил раритеты и элитные Mercedes.