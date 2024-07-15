З цією моделлю Volkswagen не оберешся проблем: чому її не варто брати на вторинному ринку

Автомобіль, який незважаючи на високу якість та багате оснащення, не виправдав очікувань

Багато моделей Volkswagen славляться своєю надійністю. Власники зазначають, що автомобілі рідко ламаються та вимагають мінімального обслуговування. Але один із них так і не зміг досягти комерційного успіху, на який розраховували виробники.

Volkswagen Phaeton, представлений у 2002 році, був амбітною спробою німецького автовиробника вийти на ринок преміальних седанів. Незважаючи на вражаючі технічні характеристики та високий рівень комфорту, модель не змогла завоювати популярність серед покупців. І на те є кілька причин.

Розкіш та комфорт

Phaeton відрізнявся багатим оснащенням та високим рівнем комфорту:

багатозонний клімат-контроль з іонізацією повітря,

мультиконтурні передні сидіння з масажем,

пневматична підвіска,

шкіряне оздоблення салону,

електричні шторки на задніх вікнах.

Власники відзначають виняткову плавність ходу та просторий салон, здатний з комфортом розмістити чотирьох високих пасажирів. Дизайн досить стриманий принаймні якщо йдеться про екстер’єр.

Проблеми експлуатації

Попри якісне складання, з віком Phaeton починає завдавати господарям проблеми. Найпростіші з них:

корозія кузова, особливо в нижній частині, колісних арках та підкапотному просторі;

недовговічність пневматичної підвіски (ресурс 30–50 тис. км);

висока вартість запчастин та обслуговування.

Ці фактори роблять Phaeton досить витратним в експлуатації автомобілем, особливо для машин із великим пробігом. Але головною проблемою Phaeton став його імідж. У сегменті преміальних седанів, де репутація бренду відіграє ключову роль, Volkswagen не зміг конкурувати з "німецькою трійкою" (Mercedes-Benz, BMW, Audi) і навіть японським Lexus.

Раніше "Телеграф" писав про двигун Volkswagen із ресурсом до 1 млн км. Він встановлений на такі моделі, як Volkswagen Golf, Passat, Jetta, Tiguan та інші.