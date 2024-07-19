Якість збірки на рівні Audi: преміальний електричний "китаєць" кидає виклик Tesla Model 3

BYD представив свій новий електромобіль Seal, який став серйозним конкурентом Tesla

Китайський автовиробник BYD продовжує дивувати світовий ринок електромобілів. Нещодавно компанія представила свою нову модель Seal, яка напряму конкурує з популярною Tesla Model 3.

За результатами тест-драйву, проведеного експертом YouTube EV Кайлом Коннером, BYD Seal демонструє вражаючі характеристики та якість виконання. За його словами, Seal має "якість збірки рівня Audi" зовні, а всередині, він "набагато розкішніший, ніж Model 3". Автомобіль отримав високу оцінку за плавність ходу, керованість та загальний комфорт.

Чим відрізняється BYD Seal

Особливо відзначається інтер'єр Seal, який виглядає преміально та має високу якість матеріалів. Це контрастує з деякими недоліками в оздобленні салону Tesla Model 3. Що стосується динаміки, BYD Seal показує відмінні результати. У версії з двома двигунами автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,8 секунди, що навіть швидше за базову Tesla Model 3. Однак, Tesla все ще має перевагу в ефективності використання енергії. Model 3 демонструє кращий запас ходу та менше споживання електроенергії порівняно з BYD Seal.

Експерти відзначають, що BYD Seal є серйозним конкурентом для Tesla Model 3, особливо враховуючи його нижчу ціну. Це свідчить про наростальну конкуренцію на ринку електромобілів та прогрес китайських виробників. Поява таких моделей, як BYD Seal, може змусити традиційних автовиробників прискорити розвиток власних електромобілів, що в кінцевому підсумку принесе користь споживачам, пропонуючи більший вибір якісних електрокарів за доступними цінами.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай поступово стає новим автомобільним центром світу. Протягом минулого року китайські автовиробники продемонстрували стрімке нарощування обсягів реалізації в усіх регіонах планети.