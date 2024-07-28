Думають, що можна: коли водії порушують правила обгону на дорогах з трамвайним рухом

Як правильно діяти, коли хочете обігнати автомобіль, а поруч трамвайні колії

Щодня на дорогах України виникають ситуації, які вимагають від водіїв глибокого знання правил дорожнього руху. У ситуаціях, коли ви сумніваєтеся у правильності свого маневру, завжди краще утриматися від ризикованих дій і дотримуватися загальних правил руху.

Канал "За! Правилами" пропонує розглянути одну з таких ситуацій, яка часто трапляється у міських умовах. Завдання — з'ясувати, чи дозволено водієві жовтого автомобіля виконати задуманий маневр, і які правила регулюють подібні ситуації.

Опис ситуації

Уявіть собі ділянку дороги з трьома автомобілями: червоним, синім та жовтим. Червоний та синій автомобілі рухаються прямо в попутному напрямку. Водій жовтого автомобіля має намір їх випередити, увімкнувши лівий покажчик повороту. Його план — виконати маневр випередження по трамвайній колії попутного напрямку, яка розташована на одному рівні з проїзною частиною.

Варіанти відповіді

Перед нами постає питання: чи дозволено водієві жовтого автомобіля виконати цей маневр? Розглянемо можливі варіанти:

Дозволяється. Дозволяється лише за відсутності трамвая. Дозволяється попередньо подавши звуковий сигнал. Дозволяється за дотримання умов, вказаних у відповідях 2 і 3. Забороняється.

Що кажуть правила

Для розв'язання цієї ситуації звернемося до Правил дорожнього руху України. Згідно з пунктом 11.8, рух по трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною, дозволяється за таких умов:

коли це не заборонено дорожніми знаками чи розміткою;

під час випередження чи об'їзду, коли ширини проїзної частини недостатньо.

Аналіз ситуації

У нашому випадку ключовим фактором є ширина проїзної частини. З опису ситуації ми можемо зробити висновок, що ширини проїзної частини достатньо для випередження транспортного засобу. Це означає, що водій синього автомобіля має звернути вправо і дозволити водієві жовтого автомобіля виконати обгін по основній проїзній частині. Виконувати маневр по трамвайній колії, як зображено на малюнку, в даній ситуації заборонено.

Отже, правильна відповідь до завдання — варіант 5: забороняється. Важливо пам'ятати, що правила дорожнього руху створені для убезпечення всіх учасників дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" розповідав, що водії часто розуміють один дорожній знак неправильно. Хибно вважають, що він дозволяє повертати направо з будь-якої смуги.