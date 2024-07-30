Півтора мільярда на нові узбічча та ямковий ремонт: у прифронтовій області оголосили цікавий тендер
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1,5 мільярда гривень для проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах з резервного фонду
Дивними та дорогими державними закупівлями українців вже не здивувати. Але цей тендер викликає щирий подив та безліч запитань, зважаючи на його значний обсяг і специфіку робіт.
У Донецькій області оголосили масштабний тендер з експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Згідно з документацією, до кінця 2024 року роботи будуть проведені на декількох ключових ділянках. Оплата відбуватиметься за рахунок коштів з резервного фонду державного бюджету, а сума чимала – майже півтора мільярда гривень. Цікавим виглядає те, що значна частина коштів передбачена на покриття ризиків та інфляційних витрат, що викликає певні сумніви у доцільності та обґрунтованості таких значних фінансових резервів.
Що ремонтуватимуть
Згідно з тендерною документацією, ремонтні роботи хочуть провести на таких ділянках:
- Криворіжжя — /на Костянтинівку/ км 17+150 — км 36+600,
- Юр'ївка — Грузьке км 0+000 — км 10+000.
Основні роботи включають:
- Зняття верхнього шару старого асфальту: наприклад, на ділянці Криворіжжя — /на Костянтинівку/ буде відфрезеровано 23975 м².
- Вирівнювання дорожнього покриття: зокрема, засипання вибоїн.
- Ремонт вибоїн: будуть ремонтувати вибоїни різного розміру, зокрема до 3 м2, а загалом за документацією їх відремонтують понад 600 м2.
- Планування та облаштування узбіч. Їх порахували аж 60 км нових.
Також зазначено, що підрядники мають право замінювати зазначені у відомості обсяги робіт машини, механізми та матеріали на еквівалентні згідно з характеристиками, які зазначені в ДБН, ГБН і СОУ. Крім того, враховано можливість використання коефіцієнтів на певні види робіт, що враховують умови виконання робіт.
З цікавого, у суму тендера закладені кошти на покриття ризиків усіх учасників дорожніх робіт у розмірі 12,5 млн грн, а також кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, у розмірі 5 млн грн. До цього треба додати ще й ПДВ.
Раніше "Телеграф" писав про тендер на майже 2 мільярди на утримання доріг. Його оголосили в області, де йдуть бойові дії.