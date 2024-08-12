Режим "В" на "автоматі": що це за передача і коли потрібно її вмикати

Цей режим може значно полегшити керування автомобілем у певних умовах

Автоматичні коробки передач (АКПП) стали стандартом для більшості сучасних автомобілів завдяки своїй зручній та простій експлуатації. Однак не всі водії знайомі із повним функціоналом цих трансмісій.

При включенні цього режиму трансмісія автоматично перемикається на нижчі передачі. Це створює опір, що уповільнює автомобіль за рахунок роботи двигуна.

Призначення режиму "B"

Режим "B" активується, коли необхідно сповільнити рух автомобіля без надмірного використання гальм. Це дозволяє уникнути перегріву гальмівної системи, що може статися при тривалому гальмуванні.

Коли використовувати режим "B"

Автовиробники рекомендують включати режим "B" у таких ситуаціях:

Спуски: під час руху по крутих спусках, щоб зменшити швидкість без постійного натискання на гальма.

Серпантини: на дорогах, що звиваються, де потрібне часте уповільнення.

Ожеледиця: в умовах поганого зчеплення з дорогою, коли стандартні гальма можуть виявитися недостатньо ефективними.

Переваги використання режиму "B"

Використання режиму "B" допомагає знизити навантаження на гальма, що зменшує знос гальмівних колодок і дисків. Це дозволяє продовжити термін служби. Крім того, цей режим дає водієві можливість краще контролювати швидкість автомобіля, що є особливо важливим у складних дорожніх умовах. На гібридних автомобілях режим "B" також може бути корисним, оскільки він сприяє зарядженню акумулятора шляхом рекуперації енергії під час гальмування.

Раніше "Телеграф" писав, коли не варто ставити коробку-автомат на "нейтралку". Такі дії можуть виявитися для неї згубними.