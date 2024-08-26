Коли цінуєш компактність та доступність: топ-5 авто для мілленіалів

Ці моделі найкраще підходять мілленіалам

Вибір автомобіля — важливе рішення, яке суттєво впливає на фінансовий стан. За даними американських дослідників, транспортні витрати складають близько 17% бюджету середньостатистичної родини.

Міленіали, покоління народжених між 1981 та 1996 роками, надають перевагу економічним та практичним моделям. Розглянемо п'ятірку автовиробників, які мають найбільшу популярність серед цієї вікової групи. Про це пише finance.yahoo.com.

Chevrolet

Американський бренд посідає перше місце — 12,58% міленіалів обирають "Шеві". Цікаво, що Chevrolet лідирує у 33 штатах США. Популярність має модель Malibu, хоча вона займає лише сьоме місце у рейтингу окремих моделей. Середня вартість нового Chevrolet становить 47 тисяч доларів, що трохи нижче середньої ціни по ринку.

Ford

Ще один представник "Великої трійки" з Детройта посідає друге місце з часткою 10,86%. Ford є лідером лише у чотирьох штатах США. Середня ціна Ford — 55 932 долари, що на 15% вище середньоринкової.

Toyota

Японський виробник займає третю сходинку з показником 10,22%. Toyota лідирує у семи штатах, переважно на Західному узбережжі. Модель Camry посідає третє місце серед найпопулярніших авто у міленіалів, а Corolla — п'яте. Середня вартість Toyota — 42 343 долари, що на 13% нижче середньої по ринку.

Hondа

Ще один японський бренд обирають 9,11% міленіалів. Honda Accord є найпопулярнішою моделлю серед цього покоління, а Civic посідає четверте місце. Середня ціна Honda — 37 314 доларів, що значно нижче середньоринкової.

Nissan

Замикає п'ятірку ще один представник Японії з часткою 9,06%. Модель Altima посідає друге місце за популярністю серед міленіалів. Середня вартість Nissan найнижча серед п'ятірки — 33 723 долари.

Дослідження показує, що міленіали надають перевагу доступним та економічним моделям. Вони цінують практичність, низькі витрати на обслуговування та паливну ефективність. Японські виробники займають три з п'яти позицій у рейтингу, що свідчить про довіру до їхньої якості та надійності.

Вибір автомобіля залежить від багатьох факторів, але для міленіалів ключовими є доступність, економічність та практичність. Ці критерії допомагають зберегти кошти на інші важливі життєві цілі.

Хто такі мілленіали? Коротка довідка

Міленіали, також відомі як Покоління Y, — це демографічна група людей, народжених приблизно між 1981 і 1996 роками. Станом на 2024 рік їхній вік коливається від 28 до 43 років. Це перше покоління, яке виросло в епоху стрімкого розвитку цифрових технологій — вони уже мали персональні комп'ютери, мобільні телефони та інтернет.

Освіта відіграє важливу роль у житті міленіалів. Багато хто з них має вищу освіту. У професійному житті представники цього покоління цінують баланс між роботою та особистим життям, не бояться змінювати місце роботи в пошуках кращих можливостей.

Споживацькі звички міленіалів відрізняються від попередніх поколінь. Вони надають перевагу враженням та досвіду, а не накопиченню матеріальних речей. Екологічність та соціальна відповідальність брендів також відіграють важливу роль у їхніх споживчих рішеннях.

Соціальні цінності міленіалів характеризуються більшою відкритістю до різноманітності та соціальних змін. Вони активно формують сучасні тенденції в бізнесі, технологіях та суспільстві загалом, часто виступаючи рушійною силою інновацій та соціальних перетворень.

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