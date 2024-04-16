Таких є всього 93: в Україні виявили ексклюзивний седан BMW Alpina B8, який використовувався як демо-кар

Авто має чудову історію

Скільки дивовижних та унікальних авто можна зустріти у гаражах автовласників нашої країни! Зазвичай власники таких ексклюзивних транспортних засобів тримають свої "залізні коні" у секреті, проте не цього разу.

Єдиний в Україні седан Alpina B8 4.6 в кузові E36 показали на фото. Відповідні знімки опублікував відомий поціновувач капсул часу Roma Urraco. Розповідаємо детальніше про це авто.

Alpina B8 4.6: що відомо про це авто

BMW Alpina B8

Таких машин було вироблено всього 93, і один з них перебуває на українській реєстрації. Седан Alpina B8 4.6 в кузові E36 має двигун з більшою кількістю циліндрів, ніж в оригінальній моделі. Це 4,6-літровий двигун V8, який інженери Alpina створили, взявши за основу M60B40 від 540і E34. Потужність двигуна складає 333 кінські сили та 470 максимального крутного моменту.

BMW Alpina B8

Машина може похвалитись більш плавним керуванням та рвучким прискоренням. Двигун працює у парі з 6-ступеневою механікою. Розгін з нуля до сотні займає 5,6 секунди, а максимальна швидкість складає 280 км/год.

BMW Alpina B8

Автоблогер розповідає, що порядковий номер автівки — 4. Це значить, що саме цей екземпляр Alpina B8 використовувався як демо-кар. Його показували на виставках та дозволяли тестувати на трасі.

BMW Alpina B8

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одну капсулу часу. Це 32-річний Buick у гарному стані. Його виставили на продаж.