Стало відомо, хто привіз до України перший Tesla Cybertruck: скільки коштує цей пікап (фото)

Це авто вже можна придбати

Нещодавно на вулицях Києва помітили перший в Україні електричний пікап Tesla Cybertruck. Це автомобіль вже став новим символом статусу серед знаменитостей.

"Телеграф" спробував з'ясувати, хто саме привіз цей пікап до нашої країни. Для цього ми скористалися публічними сервісами.

Як відомо, автомобіль уже має українські номерні знаки. Його поставили на українську реєстрацію 29 серпня 2024 року у Святошинському районі Києва.

Цей автомобіль доставила в Україну компанія tsk.ua. Згідно з даними сервісу "Опендатабот", власником ТОВ "ТСК ПЛЮС" є Демченко Олександр Миколайович.

Варто зазначити, що на сайті "Опендатабот" вказана електронна адреса ТОВ "ТСК ПЛЮС" [email protected]. Така ж адреса вказана і на сайті tsk.ua.

За даними "Опендатабот" Олександр Демченко вказаний власником багатьох компаній, які займаються не тільки продажем автомобілів, зокрема, працюють у сфері сільського господарства. За повідомленням видання "Наші Гроші", Олександр Демченко був близьким до ексмера Харкова Володимира Шумілкіна.

Що цікаво, цей пікап вже виставлено на продаж. На сайті компанії вказана і ціна за Cybertruck — 139 999 доларів. У характеристиках вказано базову комплектацію з запасом ходу до 500 км та розгоном з нуля до сотні за 4,1 сек.

Нагадаємо, спочатку цей Cybertruck помітили у Рівному. На початку серпня в мережі з'явилися відео, як електропікап їде вулицею Князя Володимира в обласному центрі.