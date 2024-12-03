Платні дороги в Україні можуть з’явитися у цих п’яти областях вже за п’ять років, але є умови

Фахівці вивчають перспективні напрямки, щоб визначити економічну доцільність та перспективність введення платних автошляхів

В Україні розпочалася масштабна робота з підготовки до впровадження платних автомобільних доріг. Наразі фахівці проводять детальне дослідження потенційних напрямків, де можуть з'явитися перші платні магістралі в країні.

Важливо підкреслити, що на цьому етапі мова йде передусім про законодавче регулювання процесу впровадження платних доріг. Україна готує необхідну нормативну базу, яка визначатиме правила та механізми функціонування таких автошляхів. Про це в ефірі КИЇВ24 розповів Володимир Крейденко, народний депутат, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури

Пріоритетні регіони для впровадження

Скринінг інтенсивності руху здійснюється в п'яти областях:

Дніпропетровській;

Київській;

Львівській;

Одеській;

Полтавській.

Мета цього дослідження — визначити економічну доцільність та перспективність введення платних автошляхів.

Критерії окупності

Ключовий показник, який визначає життєздатність платної дороги, — інтенсивність руху. За попередніми оцінками, для того, щоб дорога могла себе окупити, необхідно, щоб через неї проїжджало близько 18 тисяч автомобілів на добу. Наразі це питання вивчають як українські посадовці, так і європейські консультанти, залучені до проєкту.

Позиція влади

Офіційна позиція полягає в тому, що європейські інвестори можуть входити на український ринок доріг, але за умови:

будівництва за власні кошти;

створення високоякісної альтернативи наявним дорогам;

забезпечення швидкого та комфортного пересування.

Впровадження платних доріг в Україні — це не лише питання економіки, а й крок до європейських стандартів інфраструктури. Проєкт наразі перебуває на стадії ретельного вивчення та підготовки.

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