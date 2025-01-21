Заправити "повний бак" авто за ціною чашки кави - це реально. Показуємо на прикладі

Зарядка електроавто — це все ще вигідно

На тлі суттєвого здорожчання електроенергії в Україні власники електромобілів та ті, хто планує їх придбати, дедалі частіше турбуються про економічну доцільність експлуатації "зеленого" транспорту. Чи залишається електрокар вигідною альтернативою автомобілям із двигуном внутрішнього згоряння? Реальні розрахунки розвіюють сумніви.

Для практичного прикладу візьмемо один з найпопулярніших електрокарів в Україні — Nissan Leaf першого покоління (2013-2017 років випуску). Цей автомобіль оснащено батареєю ємністю 24 кВт/год та має запас ходу до 210 кілометрів. За допомогою спеціального калькулятора можна легко дізнатись, скільки коштує зарядка.

Розрахунки вартості зарядки від домашньої мережі потужністю 3,5 кВт такі: при денному тарифі 4,32 грн за кВт·год повна зарядка обійдеться у 62,2 гривні. Натомість заряджання вночі, коли діє пільговий тариф 2,16 грн за кВт·год, коштуватиме лише 31,1 гривні.

Автомобіль обладнано бортовим зарядним пристроєм потужністю 6,6 кВт та швидкісною DC-зарядку потужністю до 50 кВт. Для щоденного використання оптимальним варіантом є нічна зарядка від побутової розетки 220 В або настінної зарядної станції потужністю до 7 кВт.

Таким чином, заряджання електромобіля від 20% до 80% ємності батареї в нічний час коштуватиме приблизно як чашка кави у міській кав'ярні. При цьому запасу ходу вистачить на кілька днів міської експлуатації.

Також раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають Tesla в ідеальному стані за 6 тисяч доларів. Машина має двигун потужністю в 416 кінських сил.