Заправить "полный бак" авто по цене чашки кофе – это реально. Показываем на примере

Зарядка электроавто – это все еще выгодно

На фоне существенного удорожания электроэнергии в Украине владельцы электромобилей и планирующие их приобрести все чаще беспокоятся об экономической целесообразности эксплуатации "зеленого" транспорта. Остаётся ли электрокар выгодной альтернативой автомобилям с двигателем внутреннего сгорания? Реальные расчеты рассеивают сомнения.

Для практического примера возьмем один из самых популярных электрокаров в Украине – Nissan Leaf первого поколения (2013-2017 годов выпуска). Этот автомобиль оснащен батареей емкостью 24 кВт/ч и имеет запас хода до 210 километров. зарядка.

Расчеты стоимости зарядки от домашней сети мощностью 3,5 кВт таковы: при дневном тарифе 4,32 грн за кВт/ч полная зарядка обойдется в 62,2 гривны. Зарядка же ночью, когда действует льготный тариф 2,16 грн за кВтч, будет стоить всего 31,1 гривны.

Автомобиль оснащен бортовым зарядным устройством мощностью 6,6 кВт и скоростной DC-зарядкой мощностью до 50 кВт.

Таким образом, зарядка электромобиля от 20 до 80% емкости батареи в ночное время будет стоить примерно как чашка кофе в городском кафе. При этом запаса хода хватит на несколько дней городской эксплуатации.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают Tesla в идеальном состоянии за 6 тысяч долларов. Машина имеет двигатель мощностью в 416 лошадиных сил.