Росіяни вдарили по залізниці на Буковині. Проте маршрути поїздів змінили через інше (оновлено)

"Укрзалізниця" обіцяє організувати автобусні трансфери з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів

Атака на Україну російськими безпілотниками тривала всю ніч на 23 травня — ворожі дрони вдарили по залізниці у Чернівецькій області. Крім того, на ділянці Ясіня-Вороненко стався провал земної породи, через що змінено маршрути низки поїздів.

Оновлено. Відновлення на дільниці Ясіня — Вороненко розпочали відразу, роботи проводилися всю ніч. Вони триватимуть безупинно до повного відновлення інфраструктури, поінформували в "Укрзалізниці".

"Ділянка є складною для укріплення ґрунту, тож тривалість робіт може збільшитися до 3 діб. Вся техніка та відповідні команди вже на місці", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажирів поїзда №96 Рахів — Київ везуть на місце призначення резервними вагонами після автобусного трансферу з Ясіні. Такі ж трансфери у п'ятницю доставлять пасажирів решти поїздів рахівського напрямку до Ясіні, Квасів та Рахова. Залізничники наголосили, що жоден рейс гірського напрямку не скасовано.

Що відомо про атаку на залізницю 23 травня

Як повідомили в "Укрзалізниці", внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура. На щастя, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає.

Зміни в маршрутах поїздів на 23 травня

Зміни руху у п'ятницю пов'язані з провалом земної породи та тимчасовим перекриттям руху на дільниці Ясіня — Вороненко. Для пасажирів всіх поїздів далекого сполучення "Укрзалізниця" обіцяє організувати автобусні трансфери в обох напрямках з кінцевих станцій тимчасово скорочених маршрутів.

Йдеться про такі поїзди:

Поїзд №233 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); поїзд №144 Рахів — Чернігів о 12:24 відправлятиметься з Яремче;

курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 5:21); о 12:24 відправлятиметься з Яремче; Поїзд №55 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48;

курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття о 6:48); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Микуличин о 18:48; Поїзд №95 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08;

курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 8:45); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 21:08; Поїзд №107 Київ — Рахів курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50;

курсуватиме лише до станції Вороненко (прибуття о 9:46); зворотний рейс до Києва відправлятиметься також зі станції Вороненко о 13:50; Поїзд №5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03;

курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 10:04); зворотний рейс до Запоріжжя відправлятиметься також з Ворохти о 13:03; Поїзд №25 Одеса — Ясіня курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35;

курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття об 11:35); зворотний рейс цього поїзда до Одеси відправлятиметься з Ворохти о 15:35; Поїзд №357 Київ — Ясіня курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27;

курсуватиме лише до станції Микуличин (прибуття об 11:58); зворотний рейс цього поїзда до Києва відправлятиметься з Микуличина о 15:27; Поїзд №1 Харків — Ворохта курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12;

курсуватиме лише до станції Яремче (прибуття о 12:55); зворотний рейс до Харкова відправлятиметься з Яремче о 17:12; Поїзд №143 Суми — Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів — Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36.

курсуватиме лише до станції Ворохта (прибуття о 16:28). Рейс поїзда №234 Рахів — Київ відправлятиметься в цей день з Ворохти о 22:36. Приміський поїзд №6441/6442 сполученням Коломия — Ділове буде обмежений до Делятина.

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