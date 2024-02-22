"Ситуация фатальная": у Дуды ответили на предложение Зеленского о встрече правительств на границе

Кризис — последствие войны, которую Россия ведет против Украины, подчеркнула польская сторона

В Польше ответили на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести двустороннюю встречу на уровне правительств и, если нужно, президентов, в связи с блокированием польскими фермерами пунктов пропуска на границе. Президент Польши Анджей Дуда поддерживает идею встречи между двумя правительствами.

"Президент выступает за то, чтобы этот диалог состоялся. Это единственный способ решить эту огромную проблему. Проблема двусторонняя и очень мощная (…) Наши фермеры борются за средства к существованию. Украинский народ борется за средства к существованию. Ситуация является фатальной с обеих сторон, с этой точки зрения, потому что решимость с обеих сторон огромна, и эту проблему просто необходимо решить", – заявил государственный секретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера в эфире TVN24.

Он добавил, что Дуда "поддерживает" встречу между двумя правительствами. Дера подчеркнул, что все, что кризис на границе — последствие войны, которую Россия ведет против Украины.

"Президент делает все в этом духе, чтобы поддержать и помочь Украине. Не забывайте, что все, что сейчас происходит на границе – этот конфликт с зерном, с сельскохозяйственной продукцией, является следствием войны … Сейчас нужна встреча нашего польского правительства во главе с Дональдом Туском с украинским правительством и, самое главное, с представителями ЕС", – резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, где кроме ежедневных тем, обсуждалась блокировка на польской границе. Президент пообещал, что следующие шаги Украины "будут очень скоро".