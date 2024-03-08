"В нього син пропав безвісти": сільський голова розповів про чоловіка, який хотів наїхати на співробітника ТЦК

Військові, які перебували на КПП, приїхали з бойових частин

У чоловіка, який на автомобілі "Нива" збив співробітника ТЦК у селі Плоска, на фронті зник безвісти син, а також воює батько. Ними наразі займається слідство.

Про коментарі molbuk.ua розповів голова Селятинської ТГ Валерій Полянчук. За його словами, 41-річний чоловік їхав в автомобілі "Нива", а на коні був його молодший 28-річний брат, який був в АТО.

"Я вважаю, що ці чоловіки вчинили неправильно. Але ситуація така була. У 41-річного чоловіка, який їхав на "Ниві", син зник безвісти, а батько воює ще з 2014 року. Пішов добровольцем. Також в АТО був його брат. Такі дії чоловіків не підтримую. Але далі ситуацію вивчатиме слідство", — зазначив Полянчук.

Водночас у Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомили, що військові, які перебували на КПП, приїхали з бойових частин.

"Інцидент стався під час того, як військовослужбовці ТЦК та СП проводили перевірку військово-облікових документів. Даним випадком займаються правоохоронні органи. Військові, які здійснювали заходи оповіщення є обмежено придатними до служби і переведені до ТЦК та СП з бойових частин", – зазначили у Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, у четвер, 7 березня 2024 року, в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча" чоловік збив на автомобілі співробітника територіального центру комплектування (ТЦК), а потім із поплічником побив його обухом від сокири, а у транспортному засобі військових повибивали скло. Порушників уже затримала поліція.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затягували терміни військово-лікарської комісії (ВЛК), через що до Міністерства охорони здоров'я надійшло багато скарг. У відомстві вже намагаються врегулювати це питання.