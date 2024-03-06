"Це порушення норм": Ляшко прокоментував перевірку ВЛК у Києві

Що каже міністр охорони здоров'я

У Києві затягували терміни військово-лікарської комісії (ВЛК), через що до Міністерства охорони здоров'я надійшло багато скарг. У відомстві вже намагаються врегулювати це питання.

Зокрема, лікарі ВЛК працювали неповний робочий день, при цьому в них були відсутні електронні черги. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі 1+1.

"У Києві не вивели лікарів із ТЦК, не було електронної черги. Крім того, ми бачимо, що ВЛК працювали до 14:00, а потім чомусь закривалися. Це порушення норм", — заявив він.

Міністр додав, що робоча група Міністерства охорони здоровʼя зосередиться на вирішенні організаційних питань, які можна вирішити швидко.

"Згідно з нормами, під час проходження ВЛК на кожного пацієнта в системі електронної охорони здоров'я відкривають електронний медичний запис, який мають закрити протягом чотирьох днів", — заявив Ляшко.

Він додав, що у деяких клініках, законтрактованих для проведення ВЛК, зокрема в Києві, такі записи залишалися відкритими протягом 10 днів і більше.

Нагадаємо, що останнім часом кількість скарг щодо роботи ВЛК зростає стрімкими темпами. Тому Міністерство охорони здоров'я України вже створили робочу групу і розпочинають перевірку роботи військово-лікарських комісій у Києві.

"Розпочинаємо перевірку ВЛК в місті Києві. Підписав відповідний наказ про створення робочої групи для проведення перевірки. Таке рішення викликане збільшенням кількості скарг, які ми отримуємо останнім часом", — сказав Ляшко.

Він додав, що більшість скарг стосується "базових речей, які можна оперативно виправити". Зокрема, недотримання електронної черги, відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, неоптимізовані маршрути.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловіків призовного віку, які не підлягають мобілізації або є обмежено придатними через стан здоровʼя і мають другу та третю групу інвалідності, хочуть додатково перевірити на здатність служити в армії.