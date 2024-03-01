Смерть чоловіка у ТЦК на Тернопільщині: прокуратура відкрила кримінальне провадження

Прокуратура підтвердила наявність синців та забоїв на тілі померлого

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом смерти 49-річного мешканця Чортківського району Тернопільської області. Чоловік помер через два дні після того, як потрапив до лікарні зі стін місцевого ТЦК.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону у Facebook. У прокуратурі заявили, що на тілі загиблого дійсно було знайдено забої та синці.

За даними прокуратури, 25 лютого чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Але до ВЛК його не допустили, оскільки виявили в нього сильну алкогольну інтоксикацію – проте з якоїсь причини залишили його на території ТЦК.

"27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився — почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою", – написали у прокуратурі.

Непритомного чоловіка ушпиталили, а через два дні він помер, не приходячи до тями. Медики вказали причиною смерті черепно-мозкову травму. Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями Чортківського районного ТЦК влади чи службових повноважень – злочин передбачає від 8 до 12 років покарання.

Тим часом у місті Бучач, що на Тернопільщині, 29 лютого люди вийшли на протест до міської ради. Мешканці зібралися після того, як стало відомо про смерть 49-річного чоловіка, якого 27 лютого доставили у непритомному стані з території місцевого ТЦК.