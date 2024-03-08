"У него сын пропал без вести": сельский голова рассказал о мужчине, который хотел наехать на сотрудника ТЦК

Находившиеся на КПП военные приехали из боевых частей

У мужчины, который на автомобиле "Нива" сбил сотрудника ТЦК в селе Плоска, на фронте пропал без вести сын, а также воюет отец. Ими сейчас занимается следствие.

Об этом molbuk.ua рассказал глава Селятинской общины Валерий Полянчук. По его словам, 41-летний мужчина ехал в автомобиле "Нива", а на коне был его младший 28-летний брат, находившийся в АТО.

"Я считаю, что эти мужчины поступили неправильно. Но ситуация такова была. У 41-летнего мужчины, который ехал на "Ниве", сын пропал без вести, а отец воюет еще с 2014 года. Ушел добровольцем. Также в АТО был его брат. Такие действия мужчин не поддерживаю. Но дальше ситуацию будет изучать следствие", — отметил Полянчук.

В то же время в Черновицком областном ТЦК и СП сообщили, что находившиеся на КПП военные приехали из боевых частей.

"Инцидент произошел во время того, как военнослужащие ТЦК и СП проводили проверку военно-учетных документов. Данным случаем занимаются правоохранительные органы. Военные, которые осуществляли меры оповещения, ограниченно пригодны к службе и переведены в ТЦК и СП из боевых частей", — отметили в Черновицкому областному ТЦК и СП.

Напомним, в четверг, 7 марта 2024 года, в селе Плоска Вижницкого района возле КПП "Горлеча" мужчина сбил на автомобиле сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), а затем с приспешником избил его обухом от топора, а в транспортном средстве военных выбили стекло. Нарушителей уже задержала полиция.

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