"Штурмовали" границу с Молдовой с помощью лестницы: пограничники задержали оригинальных нарушителей (фото)

За неудачную попытку они были награждены админпротоколами

Пограничники задержали на украинско-молдовской границе двух нарушителей, которые хотели незаконно попасть на территорию приднестровского региона. Они вооружились телескопической лестницей, чтобы преодолеть противотранспортный ров, но их попытки были тщетными.

За попытку незаконно пресечь государственную границу на мужчин составили административные протоколы. Дела уже переданы в суд, сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГСПУ).

Мужчинам удалось преодолеть бездорожье и добраться до противотранспортного рва. Но на этом этапе им не повезло, ведь они были замечены пограничниками. Теперь им придется ответить перед законом.

Отметим, что не все уклонисты пытаются избежать мобилизации побегом. Некоторые из них проявляют еще большую креативность. Так, некоторые мужчины "становятся" многодетными родителями. По действующему законодательству, они имеют право выезжать за пределы страны.

Ранее "Телеграф" писал, что на Волыни мать девяти детей решила "помочь" знакомым мужчинам, но запуталась, кто чей ребенок. Женщина заявила, что сожительствовала с каждым из них. Суду пришлось долго разбираться с детьми и их отцами.

Также ранее "Телеграф" информировал о поимке "золотых уклонистов". Они думали, что оригинальные "доспехи" спасут их от пограничников, но ошиблись.