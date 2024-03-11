"Они плавно проезжают": в Польше опровергают информацию о задержках украинских автобусов на границе

Отреагировали сразу в двух польских ведомствах

Представитель главной комендатуры польской полиции Катажина Новак опровергла информацию о том, что протестующие вместе с полицией останавливают автобусы с пассажирами на украинско-польской границе, которую в своем X (Twitter) опубликовал вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков. Министр развития общин, территорий и инфраструктуры днем сообщал о том, что на заблокированной границе останавливают автобусы с пассажирами, которые едут в Польшу и обратно.

Об этом пишет польское издание PAP, ссылаясь на комментарий спикера. По ее словам, пассажирские автобусы беспрепятственно проезжают границу.

"Это неправда, ничего подобного не происходит. Мы, как полиция, абсолютно не контролируем ни гуманитарную, ни военную, ни медицинскую помощь, ни перевозящие людей автобусы. Они плавно проезжают", — сказала Новак.

Отреагировали на информацию о якобы заблокированных пассажирских автобусах также и в Министерстве внутренних дел Польши.

"Помощь и автобусы с гражданскими проходят через границу с Украиной без проблем. Данная информация не соответствует действительности. Гуманитарная, военная, медицинская помощь и пассажирские автобусы пересекают границу беспрепятственно", — отметила представитель МВД и администрации Польши Паулина Климек.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Туск сделал очень неприятное для Украины предложение на фоне блокады украинско-польской границы. Премьер-министр Польши предложит Европейскому Союзу упразднить торговые преференции для Украины.